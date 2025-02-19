Врач Пронина: плавная замена привычной еды на растительную поможет подготовиться к посту

Скоро у верующих начинается Великий пост, который продлится с 3 марта по 19 апреля. Эндокринолог Дарья Пронина рассказала «Известиям» , как правильно готовиться к этому периоду.

Врач отметила, что пост предполагает отказ от животных продуктов, включая мясо, молоко и яйца. Основу питания составляют растительные продукты: зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи и грибы.

Для плавного перехода к новому режиму рекомендуется постепенно заменять привычную еду на растительную, чтобы избежать проблем с пищеварением. Готовить можно вареными, паровыми, тушеными и запеченными способами.

Особое внимание следует уделить регулярному питанию и достаточному потреблению жидкости. Людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и кормящим матерям рекомендуется проконсультироваться с врачом перед соблюдением поста, резюмировала Пронина.