Врач Прокофьев оценил положительно эффективность спреев с окситоцином

Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью для радио Sputnik оценил эффективность спреев с окситоцином, которые россияне активно приобретают на маркетплейсах в качестве альтернативы антидепрессантам для борьбы с тревожностью, раздражительностью и выгоранием.

Он отметил, что такая лекарственная форма, как спрей, является достаточно распространенной и эффективной, поскольку действующее вещество быстро доставляется в организм через слизистую, минуя желудок и системный кровоток, что делает ее показанной при тревожных расстройствах, добавила vecherka-spb.ru.

Однако врач настоятельно рекомендует перед использованием таких средств обязательно пройти диагностику у специалистов, так как любые препараты, влияющие на центральную нервную систему, должны быть рецептурными из-за их способности как возбуждать, так и тормозить активность, что может привести к серьезным последствиям.

Прокофьев подчеркнул, что необходимо посетить врача-психиатра или невролога для установления диагноза и подбора индивидуального лечения, поскольку к психиатрическим препаратам, воздействующим на головной мозг, может возникать привыкание и существует множество побочных эффектов и несовместимостей с другими лекарственными средствами.