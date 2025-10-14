Врач Продеус призвал не потакать детям в желании часто менять секции

Профессор и педиатр-иммунолог Андрей Продеус в беседе с ИА НСН акцентировал внимание на важности последовательного воспитания детей в спортивных занятиях. Часто родители сталкиваются с ситуациями, когда ребенок меняет секции и кружки, не достигая успехов и бросая каждое новое увлечение при появлении первых трудностей.

Продеус подчеркнул, что, когда ребенку дается легкий путь и его желания мгновенно выполняются, формируется привычка избегать сложностей и добиваться успеха лишь на начальных этапах. Постоянная смена секций не приносит пользы и развивает у ребенка инфантильное мышление, препятствующее личностному росту и развитию целеустремленности.

Врач посоветовал родителям не идти на поводу у ребенка, если тот отказывается посещать занятия из-за временных трудностей. Очень важно научить детей справляться с неудачами и преодолевать трудности, воспитывая в них терпение и волю к победе.