Врач Поляков: абдоминопластика поможет убрать выпирающий живот без диет и спорта

Привести фигуру в порядок и избавиться от выпирающего живота можно с помощью операции абдоминопластики. Такой подход не требует изнуряющих упражнений и строгих диет. Об этом сообщил пластический хирург Никита Поляков в беседе с Ura.ru.
По словам врача, с помощью данной медицинской манипуляции можно удалить избыточные жировые отложения с живота, устраняя эффект дряблости и появления «фартука». Также процедура помогает вернуть упругость мышцам живота.
Специалист пояснил, что рубцы после операции не заметны, так как скрываются под нижним бельем. За один наркоз абдоминопластику совмещают с липосакцией, протезированием или подтяжкой груди, а также липофилингом ягодиц.
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