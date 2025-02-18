Врач Поляков: абдоминопластика поможет убрать выпирающий живот без диет и спорта

Привести фигуру в порядок и избавиться от выпирающего живота можно с помощью операции абдоминопластики. Такой подход не требует изнуряющих упражнений и строгих диет. Об этом сообщил пластический хирург Никита Поляков в беседе с Ura.ru .

По словам врача, с помощью данной медицинской манипуляции можно удалить избыточные жировые отложения с живота, устраняя эффект дряблости и появления «фартука». Также процедура помогает вернуть упругость мышцам живота.

Специалист пояснил, что рубцы после операции не заметны, так как скрываются под нижним бельем. За один наркоз абдоминопластику совмещают с липосакцией, протезированием или подтяжкой груди, а также липофилингом ягодиц.