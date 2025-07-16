Врач Погорелова призвала делать педикюр за 7–10 дней до поездки на море

Врач-подолог «СМ-Косметология» Елена Погорелова рассказала «Газете.Ru», как правильно ухаживать за ногами перед отпуском на море.

По словам специалиста, педикюр лучше сделать за 7–10 дней до поездки.

«Не рекомендуется делать педикюр перед поездкой на море — лучше сделать его за 7–10 дней до отпуска. Это связано с тем, что после педикюра кожа стоп более уязвима к воздействию солнца, песка и соленой воды, которые могут вызвать сухость, шелушение и даже трещины», — отметила Погорелова.

Подолог также напомнила, что в процессе педикюра удаляется защитный слой кожи. В результате она становится более тонкой и чувствительной, что может привести к неприятным ощущениям на пляже и повышенному риску инфекций.

Чтобы избежать проблем, врач посоветовала использовать увлажняющие и питательные кремы для стоп, а также выбирать открытую обувь. «Если же вы отправляетесь на экскурсию в места, требующие закрытой обуви, наденьте под нее носки с натуральным составом», — заключила Елена Погорелова.