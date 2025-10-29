Врач Петрова и психолог Сумина объяснили популярность поп-психологии трендом на упрощение
В современном мире многие люди сталкиваются со стрессом и ощущением подавленности. В поисках быстрых решений они могут обратиться к поп-психологии, которую многие считают псевдо-научной заменой реальной помощи. Врач-психотерапевт Елена Петрова и клинический психолог Светлана Сумина обсудили вопрос в беседе с сайтом «Время Н».
Специалисты отметили, что информационное поле перенасыщено противоречивыми данными, и неподготовленному человеку сложно отличить правду от вымысла.
«Существует тренд на упрощение. Многим людям больше нравятся короткие и написанные понятным языком тексты, нежели научные статьи», — отметили эксперты.
Они подчеркнули важность образования и квалификации специалиста, а также необходимость постоянного обучения и обмена опытом.