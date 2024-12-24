Врач Перминова рассказала, что все лекарства несовместимы с алкоголем

Алкоголь и медикаменты могут причинить серьезный вред здоровью. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала главный врач детского ГУЗ «Тульского областного наркологического диспансера № 1» Юлия Перминова.

Все лекарства несовместимы с алкоголем, так как это может привести к негативным последствиям для организма. Алкоголь способен нейтрализовать действие препарата, даже если его доза минимальна.

«Не существует „безопасной“ дозы алкоголя, не влияющей на эффективность медикаментов. Даже минимальное количество алкоголя способно негативно воздействовать на организм», — утверждает специалист.

Все люди уникальны, и реакция на лекарства у каждого может различаться. Индивидуальная восприимчивость и непереносимость отдельных компонентов могут вызывать непредсказуемые реакции организма. Прием алкоголя способен привести к серьезным последствиям, вплоть до смертельных исходов, заключила она.