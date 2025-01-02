Россиян предупредили о риске сидения в одной позе

Невролог Шоломицкий сообщил об опасности позы «нога на ногу» для здоровья

Сидение в позе «нога на ногу» является одной из самых опасных и вредных привычек. Об этом Lenta.ru рассказал невролог Жан Шоломицкий.

Медик отметил, что поза может стать причиной появления варикоза и ряда других проблем.

«Сосуды начинают передавливаться на ноге, закинутой на другую ногу. Венозная кровь поднимается против силы тяжести, поэтому будет постепенно застаиваться. Как итог, у человека появится варикозное расширение вен», — сказал он.

Шоломицкий добавил, что варикоз грозит также тем людям, кто менее активен.

«В работу при движении включены камбаловидная и икроножная мышцы, которые при перекачке венозной крови к сердцу являются основной помпой. Эти мышцы работают при каждом прыжке и шаге, уменьшают застой крови в ногах», — добавил врач.

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