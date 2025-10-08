Врач Павловская указала на участившиеся случаи саркопенического ожирения среди детей

Саркопеническое ожирение, при котором снижается мышечная масса, все чаще встречается среди детей. Внешне ребенок может выглядеть стройным, но его тело напоминает тело стареющего взрослого. Об этом KP.RU рассказала старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская.

Эксперт поделилась данными: из 1600 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет саркопеническое ожирение имели 77%. У мальчиков оно встречается почти в полтора раза чаще, чем у девочек.

Причины этого состояния связаны с образом жизни подростков: низкая физическая активность, сидячий образ жизни, переедание сладкого и соленого, недостаток сна. Пандемия COVID-19 усугубила проблему — дети больше времени проводили за экранами, а семейные привычки в питании изменились.