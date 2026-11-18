Продажи медной посуды на Wildberries в первом полугодии выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Продажи медных кастрюль и кружек на маркетплейсах выросли почти на треть, а турок и сахарниц — на 2% и 14% соответственно. Россияне скупают медную посуду в надежде укрепить здоровье, однако врач-эндокринолог Зухра Павлова предостерегает от подобных ожиданий.

По ее словам, хотя медь и участвует в метаболизме, целебные свойства посуды преувеличены. Без защитного покрытия металл вступает в реакцию с продуктами, разрушает витамины и может вызвать отравление избытком меди.

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николай Перепелкин связывает ажиотаж с конформностью и влиянием блогеров.

«Лень человеческая толкает нас в объятия очень быстрых решений… По сути ведь они продают надежду», — отметил эксперт.