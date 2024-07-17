Врач Овнанян: акриловые носки защитят ноги от мозолей

Многие считают, что ношение хлопчатобумажных носков спасет от появления мозолей на ногах. Однако лучше всего с этой задачей справятся акриловые носки, сообщила врач-профилактик Эвелина Овнанян в беседе с News.ru.

По словам специалиста, полимер акрил не подвержен гниению, в нем не размножаются болезнетворные бактерии. Также материал выдерживает широкий температурный диапазон, устойчив к истиранию и сохраняет форму после множества стирок.

Кроме того, акрил является гипоаллергенным и не вызывает раздражения, отметила Овнанян.