Врач Осман рассказала, что липофилинг позволяет увеличить грудь без имплантов

Как пояснила медик, липофилинг — это пересадка жировой ткани из одной области тела в другую. Жировая ткань берется из зоны, где есть ее избыток, например с живота или бедер, и переносится в область, где нужно увеличить объем, например в грудь или лицо.

По словам эксперта, манипуляция позволяет увеличить грудь без имплантов, скорректировать форму ягодиц, разгладить морщины и складки на лице, устранить асимметрию и восстановить объем тканей после травм или операций. К плюсам процедуры относятся использование собственных тканей пациента, естественный и продолжительный результат, возможность одновременной коррекции фигуры.