Врач Осипов поддержал инициативу о передаче информации о болезнях водителей в МВД России

С 1 марта 2027 года медицинские организации начнут автоматически передавать информацию о болезнях водителей в МВД России. Это нововведение позволит исключить возможность получения водительских справок при наличии противопоказаний. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов назвал эту инициативу правильной в беседе с Zvezdanews .

По его словам, сейчас, если в одной больнице выявляют противопоказания к вождению, водитель может получить справку в другой медицинской организации. Это создает угрозу безопасности на дорогах.

Осипов отметил, что новый порядок упорядочивает систему получения права на вождение. Информация о заболеваниях будет сразу вноситься в базу данных и передаваться в ГАИ. Например, справку от психиатра-нарколога можно будет получить только по месту прикрепления.

К противопоказаниям, при которых нельзя управлять автомобилем, относятся психические заболевания, эпилепсия, сосудистые заболевания головного мозга, серьезные болезни сердца, проблемы с органами зрения и заболевания опорно-двигательного аппарата, например, укороченная конечность.