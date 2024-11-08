Врач Осипов: грибковая инфекция Candida Auris связана с бесконтрольным приемом антибиотиков

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, с чем связан рост заболеваемости грибковой инфекцией Candida Auris.

Ранее издание Bloomberg писало, что в мире фиксируют все больше случаев заражения новой смертельной болезнью. Кандидоз особенно характерен для тех, у кого есть хронические и онкологические заболевания, а также ВИЧ-инфекция.

Как уточнил медик, на развитие кандидозной инфекции влияет в том числе бесконтрольный прием антибиотиков. Во время пандемии коронавируса именно так многие люди пытались избавиться от болезни.

«Кроме того, кандидоз очень любит углеводы. Поэтому при приеме пищи, богатой углеводами, также имеет тенденцию к распространению», — сказал специалист.

При этом он заверил россиян, что ожидать эпидемии не стоит, инфекция не является заразной.