Врач-ортопед Гусев рассказал о правилах выбора рюкзаков для школьников

С началом учебного года приближается главная покупка — школьный рюкзак. В пресс-центре «МК» врач-ортопед Денис Гусев и отец второклассника Антон Размахнин обсудили важные аспекты выбора рюкзака, который станет верным спутником ребенка на весь год.

Многие родители задаются вопросом, нужно ли проходить обследование у ортопеда перед школой каждый год. Врач-ортопед Денис Гусев отметил, что даже если ребенка ничего не беспокоит, могут быть врожденные или формирующиеся деформации, которые важно вовремя выявить. Например, сколиоз может возникнуть на пике роста — в 10–11 лет у девочек и после 12 лет у мальчиков.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рюкзак для первоклассника должен весить не больше 700 г пустым и не больше полутора килограммов с нагрузкой. Высота рюкзака должна быть не выше плеч и не ниже поясницы, а ширина лямок — более 4 см. Также желательно, чтобы лямки были фигурные для распределения нагрузки.

Отец второклассника Антон Размахнин добавил, что некоторые родители выбирают для детей чемоданчики на колесиках, чтобы оптимизировать нагрузку на спину.

На сайте «МК» вышел проект «Собери ребенка в школу-2026», где можно найти ответы на многие вопросы, которые беспокоят родителей. Например, важно измерять рюкзак, чтобы соотнести его с ростом ребенка. Рюкзак должен быть не выше плеч, чтобы нагрузка распределялась правильно. Если же рюкзак висит слишком низко, он начинает бить по пояснице. Рекомендованы жесткая спинка и лямки, которые удерживают спину в правильном положении.