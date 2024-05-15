Врач Онищенко поддержал идею запрета продажи энергетиков для несовершеннолетних | 360°

Общество 15 мая 2024, 14:52 Врач Онищенко поддержал идею запрета продажи энергетиков для несовершеннолетних

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В Госдуму внесли законопроект о федеральном запрете продажи безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Эту инициативу поддержал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам специалиста, детям нужно сбалансированное и обогащенное витаминами питание, которое и будет «самым хорошим энергетиком». В подобных напитках содержатся алкоголь и психостимуляторы, опасные для здоровья.

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При этом необходим и контроль за энергетиками, поскольку их поступление в широкую продажу подразумевает и доступность для молодого поколения.