Врач Онищенко: новая классификация возрастов обеспечит экономические гарантии

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обсудил необходимость изменений в возрастной классификации россиян на фоне увеличения средней продолжительности жизни и улучшения общего состояния здоровья населения. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению медика, соответствующие изменения обеспечат необходимые экономические и правовые гарантии, исключающие дискриминацию какой-либо группы граждан. Специалист подчеркнул важность адаптации экономики, структуры занятости и рабочих мест к новым реалиям продолжительности жизни.

«Эти лекала, это возрастное деление — для правительств всех стран. Исходя из этого должны меняться подходы, законы, даже предусмотреть то, сколько рубашек надо сшить молодежных, а сколько для пожилых», — пояснил эксперт.

Кроме того, медицину, финансирование и разработку лекарств тоже нужно адаптировать под новые демографические тенденции, добавил врач.