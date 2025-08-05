Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк указала на опасность сдерживания слез

Врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Гунва Аль-Терк предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что сдерживание слез может негативно сказаться на здоровье глаз.

«Плач — важный физиологический и психологический процесс. Это нормальная и здоровая реакция на эмоции. Слезы выполняют множество важных функций, в том числе увлажнение и очищение глаз», — отметила специалист.

По ее словам, слезы защищают глаза от инфекций и повреждений, поддерживают гладкую поверхность роговицы. Сдерживание слез может привести к нарушению увлажнения и работе слезных желез, вызвать синдром сухого глаза (ССГ).

Также попытки сдержать слезы могут вызвать спазм век и напряжение глазодвигательных мышц, что приведет к головной боли и усталости глаз.

Офтальмолог рекомендовала не бояться плакать, использовать увлажняющие капли при сухости глаз, избегать стрессовых ситуаций и проходить профилактические осмотры у офтальмолога не реже одного раза в год.