Врач Очеретина рассказала, что кабачок способствует регенерации клеток

Сок кабачка можно использовать как биологически активную добавку (БАД). Об этом рассказала известный курганский врач Ирина Очеретина. Ее слова привел сайт Ura.ru .

«Сок кабачка можно использовать как БАД, так как он содержит важные микроэлементы. Калий необходим для сердечной мышцы, для хорошего тонуса сосудов, для качественной работы скелетной мускулатуры. Магний поддерживает в балансе нервную систему, полезен при хроническом стрессе, при артериальной гипертензии», — написала доктор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, кабачок богат витамином С, который укрепляет иммунитет и способствует регенерации клеток. В нем также содержатся витамины группы B, которые участвуют в кроветворении и поддерживают работу различных систем организма.

В этом году в Курганской области отмечается рекордный урожай кабачков, и местные жители активно ищут новые способы их использования.