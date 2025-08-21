Врач Очеретина рассказала, что кабачок способствует регенерации клеток
Сок кабачка можно использовать как биологически активную добавку (БАД). Об этом рассказала известный курганский врач Ирина Очеретина. Ее слова привел сайт Ura.ru.
«Сок кабачка можно использовать как БАД, так как он содержит важные микроэлементы. Калий необходим для сердечной мышцы, для хорошего тонуса сосудов, для качественной работы скелетной мускулатуры. Магний поддерживает в балансе нервную систему, полезен при хроническом стрессе, при артериальной гипертензии», — написала доктор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, кабачок богат витамином С, который укрепляет иммунитет и способствует регенерации клеток. В нем также содержатся витамины группы B, которые участвуют в кроветворении и поддерживают работу различных систем организма.
В этом году в Курганской области отмечается рекордный урожай кабачков, и местные жители активно ищут новые способы их использования.