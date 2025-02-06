Врач Оболонский: наставника для ребенка должны выбирать родители, а не соцслужбы

В России создадут институт наставничества для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правила принятия решений о назначении наставника будет утверждать Минпросвещения РФ. О том, кто должен воспитывать новое поколение трудных подростков, рассказал директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нужно возвращать принципы воспитания Макаренко, Крупской — это они создали механизм, который прекрасно работал», — сказал специалист.

Он добавил, что именно родители должны выбирать наставника для ребенка, а не сотрудники социальных служб. Этому человеку необходимо иметь справку о психологическом здоровье и об отсутствии судимости, подчеркнул Оболонский.