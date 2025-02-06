Врач Оболонский: наставника для ребенка должны выбирать родители, а не соцслужбы

В России создадут институт наставничества для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правила принятия решений о назначении наставника будет утверждать Минпросвещения РФ. О том, кто должен воспитывать новое поколение трудных подростков, рассказал директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Нужно возвращать принципы воспитания Макаренко, Крупской — это они создали механизм, который прекрасно работал», — сказал специалист.
Он добавил, что именно родители должны выбирать наставника для ребенка, а не сотрудники социальных служб. Этому человеку необходимо иметь справку о психологическом здоровье и об отсутствии судимости, подчеркнул Оболонский.
Задержанным ФСБ украинским агентам-женщинам грозит до 30 лет тюрьмы
Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми
В Баку заявили об ожидании действий России после решения закрыть Русский дом
Выхода нет, скоро банкротство. В Британии раскрыли положение дел в стране
Осужденному за убийство историку Соколову вернут орден Почетного легиона
ФСБ задержала четырех работавших на украинские спецслужбы женщин
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте