Врач Никитский подчеркнул, что даже самая блестящая операция может не дать ожидаемого результата

Умение врача эффективно общаться с пациентом становится ключевым элементом в процессе лечения. Детский уролог-андролог Михаил Никитский в комментарии RuNews24.ru подчеркнул, что даже самая блестящая операция может не дать ожидаемого результата, если пациент или его родители уходят из кабинета с тревогой и непониманием.

По словам специалиста, медицинского образования и владения современными методиками сегодня уже недостаточно. Врач должен уметь объяснить диагноз и выбранную тактику лечения, что помогает семьям осознанно участвовать в процессе и повышает вероятность правильного выполнения рекомендаций.

Михаил Никитский отметил, что некоторые пациенты нуждаются всего в нескольких фразах для успокоения, в то время как другим требуется подробное объяснение результатов обследований и ответы на множество вопросов.

«После приема родители нередко говорят: "Спасибо. Теперь хотя бы стало спокойно". Для меня это такой же важный результат, как правильно поставленный диагноз», — отметил врач.

Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие взаимодействия между специалистами. Он подчеркнул важность командной работы врачей, особенно при лечении детских заболеваний, которые часто находятся на стыке нескольких специальностей. Уролог, невролог, педиатр, ЛОР-врач и другие специалисты должны видеть общую картину и обсуждать состояние пациента между собой.