Врач Никитина: игра «Красная дверь, желтая дверь» вызывает у детей зависимость

Недавно появившаяся игра под названием «Красная дверь, желтая дверь» быстро завоевала популярность среди подростков, при этом вызвав беспокойство у родителей. Свое мнение о новой забаве высказала психотерапевт Лариса Никитина, сообщило ОТР .

По словам врача, современная молодежь часто увлекаются экспериментами, что объясняет востребованность игры «Красная дверь, желтая дверь». Однако любые виды гипноза представляют угрозу для подростков, особенно если они используются без контроля специалистов, способных вернуть ребенка в сознание, заявила медик.

«Когда человек выходит за границы своего сознания, там хорошо. Если взрослый человек берет это как опыт, расширение сознания, <…> исцеление от травматического опыта, то у подростков может возникнуть некоторая зависимость. Ему плохо, он хочет обратно», — пояснила эксперт.

На взгляд Никитиной, именно травмированные дети, страдающие от недостатка родительского внимания, склонны обращаться к подобным опасным, но захватывающим играм.