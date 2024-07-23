Врач Никифоров: заразившиеся церкариозом пострадали от собственного легкомыслия

Случаи заражения личинками церкарий зафиксированы у людей, искупавшихся в озере в Нижнем Новгороде. Они пострадали от собственного легкомыслия, рассказал доктор медицинских наук Владимир Никифоров в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, скорее всего, заразившиеся купались в неположенных для этого местах. В целом никакой угрозы для жизни купальщиков нет, инфекция быстро пройдет.

Никифоров напомнил, что купаться можно только в специально предназначенных для этого водоемах, которые определяются Роспотребнадзором.