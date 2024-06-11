Врач Неронов: в случае обнаружения сильного течения нужно попытаться выплыть на берег по диагонали

Врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с изданием РИАМО призвал тех, кто любит купаться в море либо в океане в экстремальную погоду, следовать знакам и инструкциям спасателей. Дело в том, что сильное течение может мгновенно унести в открытые воды даже самого хорошего пловца.

При обнаружении сильного течения рекомендуется не противостоять ему, а стоит попытаться выплыть на берег по диагонали от направления течения, передала«Вечерняя Москва».

Если вы купаетесь на каком-то пляже впервые, сперва необходимо обследовать берег. Острые камни и предметы, находящиеся на дне, могут причинить травмы ног, предупредил врач.

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