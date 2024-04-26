Врач Неронов предупредил о возможном появлении нового вида малярии на юге РФ | 360°

26 апреля 2024, 13:36
Врач Неронов предупредил о возможном появлении нового вида малярии на юге РФ
Новый вид малярии, спровоцированный резким изменением климата, может появиться в южных регионах РФ. Об этом рассказал инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.
Он отметил, что в настоящее время данная угроза отсутствует. Однако аномальная жара способна привести к зарождению «собственной» формы малярии.
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По словам врача, к территориям, где существует вероятность образования вируса, относятся Краснодарский край и Дагестан, добавил сайт «Аргументы и факты».
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