Врач Неронов предупредил о возможном появлении нового вида малярии на юге РФ | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:36 Врач Неронов предупредил о возможном появлении нового вида малярии на юге РФ

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Новый вид малярии, спровоцированный резким изменением климата, может появиться в южных регионах РФ. Об этом рассказал инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

Он отметил, что в настоящее время данная угроза отсутствует. Однако аномальная жара способна привести к зарождению «собственной» формы малярии.

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По словам врача, к территориям, где существует вероятность образования вируса, относятся Краснодарский край и Дагестан, добавил сайт «Аргументы и факты».