Вода из офисного кулера способна стать причиной кишечных инфекций при неправильном обслуживании оборудования. Об этом сайту «Известия» сообщил врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам специалиста, опасность представляет не сама вода, а загрязнение резервуаров и трубок, где формируются биопленки с бактериями Pseudomonas и Acinetobacter. Дополнительными источниками микроорганизмов становятся краны и каплесборники. При этом зараженная вода не меняет вкус, цвет или запах.

Употребление такой воды может привести к тошноте, рвоте, болям в животе и диарее. Чтобы предотвратить заражение, Неронов посоветовал проводить профессиональную дезинфекцию кулера каждые три–шесть месяцев, чаще промывать краны и беречь бутыли от солнца.