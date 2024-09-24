Врач Назарова: SMAS-лифтинг поможет подтянуть овал лица без операции

С возрастом мягкие ткани лица могут провисать ниже линии челюсти, что существенно портит внешний вид. Как подтянуть подбородок без операции, рассказала косметолог Марианна Назарова в беседе с «Газетой.ru».
Она посоветовала обратить внимание на SMAS-лифтинг. Ультразвуковая процедура, пояснила врач, укрепляет связочный аппарат лица и дарит мощный лифтинг-эффект.
Еще один подходящий метод — контурная пластика, отметила медик. По ее словам, пациенту вводят филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые восстанавливают утраченные объемы.
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