Врач Назарова: SMAS-лифтинг поможет подтянуть овал лица без операции

С возрастом мягкие ткани лица могут провисать ниже линии челюсти, что существенно портит внешний вид. Как подтянуть подбородок без операции, рассказала косметолог Марианна Назарова в беседе с « Газетой.ru ».

Она посоветовала обратить внимание на SMAS-лифтинг. Ультразвуковая процедура, пояснила врач, укрепляет связочный аппарат лица и дарит мощный лифтинг-эффект.

Еще один подходящий метод — контурная пластика, отметила медик. По ее словам, пациенту вводят филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые восстанавливают утраченные объемы.