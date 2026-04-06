Врач Мухина рассказала, что нахождение у открытых водных пространств улучшает здоровье женщин

Врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина рассказала Life.ru , что нахождение у открытых водных пространств («голубых пространств») способно благотворно влиять на гормональный фон женщин.

По словам специалиста, пребывание у воды снижает активность надпочечников и выработку кортизола — гормона стресса. Через 20–30 минут уровень кортизола падает на 15–25%, и эффект сохраняется в течение суток после возвращения.

Блики на воде способствуют выработке дофамина (утром) и мелатонина (вечером), что улучшает качество сна и нормализует циркадные ритмы. Мелатонин также влияет на работу половых гормонов, способствуя улучшению менструального цикла и повышению рождаемости.

«Ритм волн и вибрации воды резонируют с водной составляющей тела, что запускает выброс эндорфинов, серотонина и активирует дофаминовые пути», — добавила эксперт.

Баланс этих нейромедиаторов облегчает предменструальный синдром, повышает либидо и эмоциональную стабильность у женщин.