Врач Мухина предупредила о риске дерматита и ожогов из-за дешевых LED-масок

Дерматолог Марият Мухина предупредила о рисках использования дешевых LED-масок китайского производства. Такие подделки могут привести к серьезным проблемам с кожей, сообщил Life.ru .

По словам врача, аналог оригинального устройства либо не будет работать должным образом, либо может вызвать стресс для кожи из-за перегрева. Использование несертифицированных аппаратов сопряжено с риском локальных ожогов, контактного дерматита, перегрева кожи и потенциального канцерогенеза.

«Также у некоторых людей возможно развитие фотодерматитов, ведущих к гиперпигментации и обострению кератоза», — отметила медик.

Как пояснила Мухина, отсутствие официальных документов, подтверждающих безопасность и эффективность устройства, означает, что его качество и правильность использования не были должным образом проверены.