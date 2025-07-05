Врач Мухина отметила, что процент хлопка должен превышать количество полиэстера в купальнике

Во время проверки Роскачеством женских слитных купальников 21 популярного бренда были выявлены нарушения у продукции 18 торговых марок. Среди обнаруженных проблем — недостаточная воздухопроницаемость, низкая устойчивость окраски к поту и морской воде, слабая эластичность и низкое качество ткани. Врач-дерматолог Марият Мухина поделилась рекомендациями по выбору качественного купальника. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, в составе качественного купальника должно преобладать натуральное волокно над синтетическим.

«Процент хлопка должен превышать количество полиэстера. Хлопковое волокно обеспечивает необходимую влагопроницаемость и воздухопроницаемость. Носить купальник, полностью сделанный из полиэстера, очень опасно для здоровья», — подчеркнула она.

Эксперт пояснила, что нарушение норм воздухопроницаемости купальника создает парниковый эффект, который является идеальной средой для размножения бактерий и вирусов.

Дерматолог добавила, что повышенная влажность и плюсовая температура под купальником создают уникальные условия для размножения многих инфекционных агентов.