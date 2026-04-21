Врач Монахова назвала телемедицину новым уровнем поддержки семей с детьми

Телемедицинские консультации в детских центрах становятся удобным дополнением к очным приемам, позволяя родителям получать советы врача между визитами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заведующая отделением патологии новорожденных ДГКБ имени Н. Ф. Филатова Оксана Монахова.

По ее словам, родители детей с хроническими заболеваниями часто нуждаются в оперативной поддержке: нужно уточнить дозировку, расшифровать анализы или отреагировать на новые симптомы. Раньше такие вопросы откладывались до следующего приема, а стресс мог привести к упущениям. Теперь онлайн-консультации позволяют быстро получить рекомендации без поездки в клинику.

«Телемедицина добавляет еще один уровень контроля и поддержки. Ребенок получает более непрерывное наблюдение, а родители — спокойствие и уверенность», — подчеркнула Монахова.

При этом специалист отметила, что телемедицина не заменяет очные осмотры, когда они необходимы, а лишь расширяет возможности наблюдения и взаимодействия с врачом.