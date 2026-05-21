Врач Мойсенко подчеркнула важность поддержания водного баланса и правильного питания во время работы в офисе в жару

Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог и терапевт Римма Мойсенко дала советы по работе в офисе в жаркую погоду. Она подчеркнула в беседе с радио Sputnik важность поддержания водного баланса и правильного питания.

«Сквозное проветривание должно быть постоянным. Дальше — контроль приема воды. Хорошо, если каждый час по 200–250 г человек будет принимать жидкость», — отметила Римма Мойсенко.

Диетолог также советует избегать тяжелой пищи, фастфуда и рекомендует пить горячий чай. Это поможет восполнить микроэлементы, теряемые с потом, и поддержать сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, эксперт советует носить легкую одежду и при возможности принимать душ, чтобы легче перенести жару.