Врач Мясников призвал заниматься «перезагрузкой» в выходные дни

Заслуженный врач России Александр Мясников рассказал, как правильно организовать отдых в выходные. Грамотный подход поможет вернуться на работу с запасом сил, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он посоветовал заранее готовиться к таким дням, составляя специальные маршруты.

«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то — это лес, природа, для кого-то — побыть одному, для кого-то, наоборот, — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр», — подчеркнул Мясников.

По его мнению, во время отдыха большое значение имеет «смена картинки». Отличный вариант — поездка за город, где можно послушать пение птиц.

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