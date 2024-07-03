Врач Мясников призвал заниматься «перезагрузкой» в выходные дни

Заслуженный врач России Александр Мясников рассказал, как правильно организовать отдых в выходные. Грамотный подход поможет вернуться на работу с запасом сил, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

Он посоветовал заранее готовиться к таким дням, составляя специальные маршруты.

«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то — это лес, природа, для кого-то — побыть одному, для кого-то, наоборот, — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр», — подчеркнул Мясников.

По его мнению, во время отдыха большое значение имеет «смена картинки». Отличный вариант — поездка за город, где можно послушать пение птиц.