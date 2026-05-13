Врач Митькина отметила, что солевые растворы и смена одежды помогут защититься от аллергии во время «пыльцевого шторма»

В период, когда концентрация пыльцы в воздухе резко увеличивается, даже те, кто раньше не страдал от аллергии, могут почувствовать ее симптомы. Врач-аллерголог Александра Митькина рассказала Mail Погода , как можно защитить себя в такие моменты.

«В дни с высокой концентрацией пыльцы рекомендуется ограничивать пребывание на улице, особенно в утренние часы и при ветре», — привел слова эксперта сайт URA.RU.

Доктор добавила, что лучше держать окна закрытыми или использовать системы фильтрации воздуха.

Врач рекомендует умываться после возвращения с улицы, а также промывать нос солевыми растворами и менять одежду. Защитить от пыльцы во время прогулки могут маски и защитные очки.