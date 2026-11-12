Врач Милушкина отметила, что физическая активность дошкольников упала почти вдвое

Современные дошкольники проходят за сутки не более 12 тысяч шагов, тогда как три-четыре десятилетия назад их сверстники делали около 22 тысяч. Об этом aif.ru рассказала проректор Пироговского университета Ольга Милушкина.

По словам эксперта, дефицит движения тормозит развитие костно-мышечной системы, координации и познавательных функций. Кроме того, из-за долгого сидения перегружается детская психика, что негативно сказывается на учебе.

Милушкина отметила, что детям любого возраста требуется активно двигаться не менее двух часов в день, а ребятам от пяти до 17 лет необходимы 60 минут аэробных нагрузок. Отдавать ребенка в спортивные секции со сложной координацией движений врач рекомендует с семи лет, а в дошкольном возрасте советует сосредоточиться на прогулках, зарядке и подвижных играх.