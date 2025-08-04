Врач Миляева рекомендовала выбирать арбузы с контрастными полосками и матовой кожурой

При выборе арбуза люди руководствуются разными методами: кто-то проверяет их на звук, кто-то изучает внешний вид, а кто-то — на прочность. Но не все народные способы действенны. Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Миляева в беседе с «ФедералПресс» .

Специалист напомнила о существовании мифов о выборе арбуза. Например, нет научных доказательств существования «мужских» и «женских» арбузов. Проверка на плавучесть тоже не всегда показательна. Однако сухой хвостик может свидетельствовать о спелости, а звук при постукивании должен быть средним — не глухим и не звонким, отметила Миляева.

Основной принцип — покупать целый арбуз, чтобы избежать попадания вредных микроорганизмов на мякоть. Лучше выбирать арбузы с матовой кожурой, контрастными полосками, без повреждений, подчеркнула Миляева.