Врач Менделевич призвал доработать критерии противопоказаний к вождению

Психиатр, психотерапевт, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич прокомментировал включение аутизма в список противопоказаний к вождению. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам врача, получение водительских прав при диагностированном аутизме требует индивидуального подхода и внимательного рассмотрения каждого отдельного случая.

«Это очень сложный вопрос, какие психические расстройства могут мешать вождению автомобиля. Если говорим про аутизм, это может быть опасно, а может быть не опасно», — заявил медик.

Эксперт напомнил, что одни пациенты могут страдать умственной отсталостью или двигательными дисфункциями, тогда как другие остаются полностью адекватными и социально адаптированными. Он призвал доработать критерии отбора для выдачи удостоверений автомобилистам.