Врач Матвеева отметила, что светобоязнь и боль в мышцах могут быть симптомами хронической усталости

Доктор медицинских наук, диетолог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Мария Матвеева рассказала о симптомах хронической усталости в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Специалист отметила, что хроническая усталость может быть как симптомом заболевания, так и отдельным диагнозом. Для постановки диагноза учитываются большие и малые критерии, которые сохраняются не менее шести месяцев.

К симптомам хронической усталости относятся утомляемость, снижение активности, слабость, головная боль, боль в горле, боль в животе, светобоязнь, боль в мышцах, нарушение когнитивных функций, депрессия, неврологические изменения, боль в лимфатических узлах, фарингит и температура.

Также была упомянута возможность проявления синдрома утомляемости и недомогания, который может возникать у пожилых людей, беременных женщин, а также в результате постстрессового расстройства или переутомления после физической активности.