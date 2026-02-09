Врач Матюхин рассказал, что профилактические визиты к стоматологу следует планировать раз в полгода

Профилактические визиты к стоматологу следует планировать раз в полгода, чтобы предотвратить развитие осложнений, заявил РИАМО врач — стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Максим Матюхин.

По словам специалиста, к стоматологу необходимо приходить на осмотр до появления боли, так как боль является крайним симптомом, а не первым.

«Идеальная частота профилактических визитов — раз в шесть месяцев», — процитировал Матюхин NEWS.ru.

Для удобства можно связать визиты с определенными датами, что поможет не забывать о посещениях стоматолога, добавил он.