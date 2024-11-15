Врач Мамедова: зарубежные журналы предлагают использовать менструальную кровь в косметологии

Множество странных бьюти-трендов и псевдоэкспертов можно встретить в Сети. Об одной из таких нелепых рекомендаций рассказала косметолог Лейла Мамедова в беседе с сайтом MK.Ru .

Врач сообщила о публикации в глянцевом журнале недружественной страны. В статье предлагалось использовать менструальную кровь как маску для лица.

«Чтобы быть красивой и свежей, достаточно бросить пить и курить, есть в меру и разнообразно, двигаться, проводить хотя бы раз в год чекап организма, пользоваться качественной косметикой», — заявила медик.

По ее словам, многие девушки готовы «мазаться чем угодно», лишь бы не идти по пути здорового образа жизни.