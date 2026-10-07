Врач Маматов отметил, что компрессионные гольфы и валик для поясницы помогут облегчить перелет

Массажный мяч, валик для поясницы и компрессионные гольфы помогут облегчить перелет. Об этом сайту Lenta.ru рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

По словам специалиста, валик под поясницу послужит заменой дорожной подушке, а массажный мячик подойдет для разминки стоп. Компрессионные гольфы эксперт посоветовал пассажирам со склонностью к отекам ног или риском венозных осложнений, подчеркнув, что степень компрессии нужно подбирать с врачом, отметил «Ридус».

Также в полете пригодятся солевой спрей или физраствор для увлажнения слизистой носа из-за сухого воздуха в салоне и дополнительный слой одежды, который легко снять или надеть.