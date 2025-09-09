Врач Махова отметила, что при острой боли в шее йогой заниматься опасно

Йога может облегчить боль в шее, но в некоторых случаях способна и навредить. По словам ассистента кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяны Маховой, при острой боли, нестабильности позвоночника или воспалении занятия йогой могут быть опасными. Об этом написала «Газета.Ru» .

Основными причинами боли в шее являются неспецифические нарушения, травмы, ревматические болезни, инфекции и новообразования.

«Йога эффективна преимущественно при неспецифической боли, связанной с мышечным напряжением и нарушениями осанки», — говорит Махова. Однако при острых травмах, воспалениях и других серьезных проблемах со здоровьем йога может быть противопоказана. Важно заниматься под контролем опытного инструктора, чтобы избежать осложнений.

Врач рекомендует обратиться к специалисту, если боль острая и длительная, шея ограничена в подвижности или появились неврологические симптомы.