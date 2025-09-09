Врач Махова отметила, что при острой боли в шее йогой заниматься опасно
Йога может облегчить боль в шее, но в некоторых случаях способна и навредить. По словам ассистента кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяны Маховой, при острой боли, нестабильности позвоночника или воспалении занятия йогой могут быть опасными. Об этом написала «Газета.Ru».
Основными причинами боли в шее являются неспецифические нарушения, травмы, ревматические болезни, инфекции и новообразования.
«Йога эффективна преимущественно при неспецифической боли, связанной с мышечным напряжением и нарушениями осанки», — говорит Махова. Однако при острых травмах, воспалениях и других серьезных проблемах со здоровьем йога может быть противопоказана. Важно заниматься под контролем опытного инструктора, чтобы избежать осложнений.
Врач рекомендует обратиться к специалисту, если боль острая и длительная, шея ограничена в подвижности или появились неврологические симптомы.