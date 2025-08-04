Врач Литвиненко предупредил о рисках трюка Ники Минаж

В клипе певица изображена в сложной позе у бассейна, сидя на высоких каблуках со скрещенными ногами. Пользователи решили усложнить этот трюк и пытаются удержать равновесие на неровной поверхности или балансировать на пирамиде из неустойчивых предметов.

«Подобные трюки демонстрируют в цирке. Это месяцы, если не годы тренировок, в первую очередь, со страховкой. И даже в цирке, где люди репетируют это все многократно, знают, как выполнять трюки правильно и безопасно, все равно встречаются травмы», — отметил Литвиненко.

Ортопед добавил, что такие трюки могут привести к переломам лодыжек, травмам голеностопа и даже к более серьезным последствиям.