Врач Лишин: смена погоды в межсезонье может влиять на организм человека

Смена погоды в межсезонье может влиять на организм человека, предупредил врач-терапевт Виктор Лишин в интервью телеканалу «Звезда» . По его словам, атмосферное давление влияет на людей с гипертонией и гипотонией. У них возникают головные боли и слабость.

Внезапная смена температуры вынуждает организм адаптироваться к новым условиям, что вызывает стресс. Иммунная система страдает, и риск заражения инфекциями возрастает.

«Меняется влажность воздуха. Сухой воздух плохо влияет на слизистые, а очень влажный способствует распространению патогенных микроорганизмов», — объяснил врач.

Чтобы укрепить иммунитет, Лишин советует не увлекаться лекарствами, а заниматься спортом, пить больше жидкости и отдыхать.

В понедельник, 14 апреля, в Москве потеплеет до +9 градусов после похолодания и снегопадов. Всю неделю температура будет повышаться.