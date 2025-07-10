Врач Лепилова посоветовала устанавливать на кондиционере температуру +23—25 градусов

Врач-терапевт и невролог Полина Лепилова в беседе с сайтом RT поделилась советами по безопасному использованию кондиционера.

Доктор отметила, что сразу после возвращения с улицы необходимо подождать примерно 10–15 минут, чтобы организм адаптировался к комнатной температуре. Важно помнить, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать пять-семь градусов, иначе возрастает риск простудных заболеваний из-за резкого перепада температур.

«Оптимальная температура, которую следует установить на кондиционере, в среднем составляет около +23...+25 градусов», — привел слова врача сайт телеканала «Звезда».

Также она напомнила, что проветривание комнаты лучше проводить до девяти часов утра и после девяти часов вечера, когда наружный воздух более прохладный. Кроме того, не рекомендуется находиться под прямым потоком воздуха от кондиционера, вентилятора или сквозняка, особенно если человек вспотел и разгорячен. Это может привести к переохлаждению определенных участков тела и мышечным спазмам.

Если же предпочтение отдается вентилятору, то стоит учесть, что он эффективен примерно до 35 градусов. При более высокой температуре вентилятор будет лишь перемешивать горячий воздух, предупредила Лепилова.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте