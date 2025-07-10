Врач Лепилова посоветовала устанавливать на кондиционере температуру +23—25 градусов

Врач-терапевт и невролог Полина Лепилова в беседе с сайтом RT поделилась советами по безопасному использованию кондиционера.

Доктор отметила, что сразу после возвращения с улицы необходимо подождать примерно 10–15 минут, чтобы организм адаптировался к комнатной температуре. Важно помнить, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать пять-семь градусов, иначе возрастает риск простудных заболеваний из-за резкого перепада температур.

«Оптимальная температура, которую следует установить на кондиционере, в среднем составляет около +23...+25 градусов», — привел слова врача сайт телеканала «Звезда».

Также она напомнила, что проветривание комнаты лучше проводить до девяти часов утра и после девяти часов вечера, когда наружный воздух более прохладный. Кроме того, не рекомендуется находиться под прямым потоком воздуха от кондиционера, вентилятора или сквозняка, особенно если человек вспотел и разгорячен. Это может привести к переохлаждению определенных участков тела и мышечным спазмам.

Если же предпочтение отдается вентилятору, то стоит учесть, что он эффективен примерно до 35 градусов. При более высокой температуре вентилятор будет лишь перемешивать горячий воздух, предупредила Лепилова.