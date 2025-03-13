Врач Лебедев предупредил о рисках использования дачного колодца после зимы

Вода в дачных колодцах после зимнего периода может представлять опасность. Об этом предупредил ведущий эксперт и руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в разговоре с «Газетой.Ru» .

Как отметил специалист, зимой вода застаивается, появляется осадок на стенах и неприятный запах. В колодец также могут попасть посторонние предметы или утонуть грызуны, из-за чего вода становится непригодной для питья, приводит RT слова эксперта.

Поэтому перед использованием колодца нужно удалить из него все лишнее и откачать воду, посоветовал Лебедев.