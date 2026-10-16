Врач Кузьменко связал поиск мнимых болезней с чтением медицинских блогов

Рост числа случаев ипохондрии связан с развитием интернета и блогов о здоровье. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

По словам специалиста, доступность данных о симптомах побуждает мнительных людей искать у себя патологии. В медвузах похожее явление в шутку называют болезнью третьего курса, однако студенты избавляются от него во время практики с реальными пациентами, а у обычных читателей такой возможности нет.

Кузьменко отметил, что регулярные обследования и фиксация на несуществующих недугах способны перерасти в тревожное расстройство. Если комплексная диагностика не выявила нарушений, но навязчивое желание лечиться сохраняется, терапевт посоветовал обратиться к психотерапевту.