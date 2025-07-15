Врач Кузьменко призвал россиян перестирывать вещи после покупки на маркетплейсах

Россияне активно пользуются маркетплейсами для покупки различных товаров, включая одежду и обувь. Однако врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер «Доктор Фил» Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik предупредил о потенциальных рисках, связанных с примеркой одежды на пунктах выдачи.

По словам врача, одежда может быть опасна из-за заболеваний, передающихся контактным путем, таких как грибковая инфекция, герпес или контагиозный моллюск. Кузьменко подчеркнул важность стирки вещей после покупки, особенно нижнего белья, чтобы минимизировать риск распространения инфекций.

«После покупки нужно вещи стирать, это в обязательном порядке! Особенно важно постирать одежду, если вы покупаете нижнее белье, потому что неизвестно, у кого оно было и как вещь хранилась», — отметил Кузьменко.

Врач также рекомендовал внимательно следить за тем, чтобы приобретенное нижнее белье не возвращалось на пункт выдачи, так как оно соприкасается с телом и его ношение может привести к распространению инфекций.