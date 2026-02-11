Врач Кусевич предупредила, что сидячий образ жизни может привести к разрушению суставов

Врач-ревматолог Дарья Кусевич рассказала, как сидячий образ жизни может привести к разрушению суставов. Об этом написала «Москва 24» .

По словам специалиста, недостаток физической активности при сидячей работе приводит к снижению мышечного тонуса. В результате нагрузка на кости и суставы увеличивается, а проблемы с кровообращением замедляют процессы восстановления хрящевой ткани.

Чтобы избежать проблем, врач рекомендует делать разминку для суставов каждые 40 минут работы. «Кроме того, как минимум 30 минут в день необходимо ходить и понемногу добавлять в распорядок дня силовые нагрузки», — подчеркнула Кусевич.

Привычка пользоваться смартфоном одной рукой также может быть опасной. Это приводит к быстрому разрушению первого запястно-пястного сустава. Чтобы избежать деформации кисти, важно держать телефон одной рукой, а производить манипуляции на экране — другой.

Правильная работа за клавиатурой также имеет значение. Важно использовать подлокотники, чтобы кисть не оказывалась выше локтя. Периодически стоит делать разминку суставов кистей, например, сжимать и разжимать руку в кулак или поднимать по очереди каждый палец.

Если появляются болевые ощущения в суставах, которые не проходят в течение двух недель, необходимо обратиться к врачу.