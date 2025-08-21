Врач Куренков рассказал водителям, что проверка зрения на дальтонизм будет проводиться во время диспансеризации

Обеспечение безопасности на дорогах — приоритетная задача, требующая учета различных факторов, включая остроту и особенности зрения водителей. Офтальмолог Вячеслав Куренков в беседе со «Звездой» подчеркнул значимость законодательных мер, направленных на предотвращение дорожных происшествий, связанных с нарушениями зрения.

С 1 сентября в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний для водителей, в который включены «аномалии цветового зрения», или дальтонизм, а также аутизм и синдромы Аспергера и Ретта.

«Законодательство защищает участников дорожного движения от непредвиденных ситуаций, виной которым может стать неправильное восприятие цветовой гаммы — дальтонизм», — отметил Куренков.

По его словам, запрет на вождение для лиц с серьезными нарушениями зрения не является нововведением, а лишь продолжает уже существующую практику, применяемую при выдаче водительских прав. Проверка зрения на предмет дальтонизма будет проводиться в тестовом формате во время диспансеризации при получении прав.